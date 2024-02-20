Киев, 20 февраля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Обстановка на фронте под Харьковом для украинской армии стала критической, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский вечером 19 февраля в обращении, размещённом на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Alexis Sciard/Global Look Press Владимир Зеленский

«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — написал он.

Зеленский пожаловался на то, что российская армия использует перебои в поставках западной военной помощи Киеву. Он сообщил о нехватке артиллерии, систем ПВО и вооружений большой дальности. Украинский лидер пообещал продолжать работать с партнёрами, пытаясь добиться от них увеличения поставок вооружений.

Газета Politico 18 февраля опубликовала статью об итогах Мюнхенской конференции, где в том числе обсуждали военную помощь Украине. Проанализировав заявления участников встречи, говоривших о нехватке вооружений у ВСУ, авторы пришли к выводу, что у стран Запада остался только один план — не дать украинской армии развалиться.

При этом российская армия продолжила наступать. Минобороны 20 февраля сообщило, что российские подразделения улучшили позиции на авдеевском направлении, потери ВСУ составили за сутки 425 военных.