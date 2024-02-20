Москва, 21 февраля, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение пригласить китайских блогеров на фестиваль-трансляцию для продвижения в Китае российских брендов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Эта идея сама по себе замечательная», — сказал он на мероприятии Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Главе государства показали выставку брендов в рамках конкурса «Знай наших». Идею о привлечении китайских блогеров выдвинул один из участников мероприятия — Ю Вэй. Он сообщил, что продвигает российские товары в Китае с помощью русских песен.

Ю Вэй также отметил, что отчасти его можно назвать блогером. Он продемонстрировал Путину ролик, который снял сам. В видеозаписи звучала песня «Катюша».

Ю Вэй считает, что китайских блогеров следует пригласить в Россию и показать им российские товары, а также туристические маршруты. По его мнению, первый подобный фестиваль можно провести на Красной площади.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Владимир Путин проинформировал о том, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь» получили около $24 млрд инвестиций. 18 октября президент РФ подчеркнул, что Россия и Китай стремятся к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса.

17 ноября Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина носят уникальный характер. Путин уточнил, что между странами установилось высокое доверие.