Москва, 16 октября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь» получили около $24 млрд инвестиций, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Страны ЕАЭС <…> уже обеспечили $24 млрд инвестиций. Но этот объём растёт, потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов», — сказал президент.

При этом российский лидер отметил, что каждая страна в рамках двусторонних и многосторонних форматов выбирает то, что ей выгодно, и никто ничего не навязывает.

Путин в интервью также рассказал о развитии логистических и инфраструктурных объектов. Как уточнил президент, Россия построила через реку Амур с Китаем два моста. По словам президента, это, с одной стороны, увеличит количество контактов между людьми, а с другой — позволит развивать экономику и увеличивать товарооборот.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине с 17 по 18 октября. Путин планирует принять в нём участие.

Лидер КНР Си Цзиньпин предложил инициативу «Один пояс — один путь» в 2013 году. Она направлена на активизацию многосторонних торгово-инвестиционных проектов с использованием китайского, а также зарубежного капитала. К инициативе присоединились больше 150 государств.

Российский лидер 15 октября пояснил, что, те, кто воспринимают инициативу «Один пояс — один путь» как попытку кого-то под себя подмять, должны понимать, что она продиктована стремлением Китая сотрудничать. Путин также отметил, что внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов.

Глава российского государства в сентябре заявил, что идеи форума «Один пояс — один путь» полностью соответствуют интересам России, интегрируют российские идеи о создании большого евразийского пространства.

Глава МИД России Сергей Лавров 16–18 октября посетит Пекин, где проведёт переговоры с китайским коллегой Ван И. Визит состоится в рамках проведения форума «Один пояс — один путь».