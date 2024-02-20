Москва, 20 февраля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. В России необходимо добиться чёткого соблюдения всех требований в вопросе обеспечения безопасности школьников, заявил президент РФ Владимир Путин 20 февраля в ходе совещания по капитальному ремонту школ.

Kremlin.ru

«Особое внимание прошу уделить — и правительство, и регионы — на все вопросы, связанные с безопасностью учеников. Здесь нужно действовать предельно чётко, неукоснительно выполнять установленные требования», — сказал он.

Путин подчеркнул, что это касается в том числе обеспечения школ экстренной связью с полицией, системами видеонаблюдения и оповещения. Он также потребовал наладить пропускную систему в школах и создать условия для тех, кто отвечает за охрану учебных заведений.

Совещание прошло в формате видеоконференцсвязи. К нему подключились из регионов 16 школ, где провели капремонты.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 1 сентября 2023 года заявил, что в стране за 4,5 года улучшили условия для 1,5 млн школьников. Он сообщил, что за это время построили 900 новых школ, создав 540 тыс. новых мест, а также за 2,5 года отремонтировали 2,5 тыс. зданий, где учатся 1 млн школьников.

15 февраля 2024 года Путин в ходе поездки в Нижний Тагил посетил одну из школ и зашёл в кабинет ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности). Обсуждая учителя по этому предмету, который отслужил в армии и много лет работает с детьми, президент заявил, что к работе учителями нужно привлекать «побольше крутых мужиков».