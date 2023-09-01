Москва, 1 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. За 4,5 года улучшены условия для 1,5 млн школьников, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеоконференции.

Александр Кряжев/РИА Новости

«В том числе построены более 900 новых школ, в которых создано более 540 тыс. дополнительных мест», — сказал он.

Что касается капитального ремонта, отметил глава государства, то начиная с 2022 года отремонтировано почти 2,5 тыс. зданий школ, где учится 1 млн школьников. Он пообещал до конца 2024 года кардинально обновить ещё более 1,5 тысячи объектов общего образования, большинство из которых — сельские школы.

Кроме того, Владимир Путин информировал, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%.

Также 1 сентября президенты России и Киргизии в режиме видеоконференции дали старт строительству в республике трёх школ с обучением на русском языке. Образовательные учреждения будут открыты в Бишкеке, Баткене и Караколе.