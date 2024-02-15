Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. «Побольше крутых мужиков» следует привлекать к работе педагогами в школах, заявил 15 февраля президент России Владимир Путин во время поездки в Нижний Тагил при посещении средней общеобразовательной школы № 32.

Иван Шилов ИА Регнум

Директор школы Галина Масликова в ходе осмотра кабинета ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности. — Прим. ред.) рассказала, что в их коллективе работает «увлечённый педагог». По её словам, учитель после окончания института прошёл службу в армии, уже 12 лет работает с детьми, координирует деятельность Юнармии.

Директор добавила, что педагог «такой крутой-крутой». Кроме того, учитель занимается туризмом и «всё у него складывается», подытожила руководитель учреждения.

«Надо побольше крутых мужиков в школы, правда?» — обратился в ответ Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля российский лидер посетил «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, а также осмотрел школу № 32. Руководство учебного заведения продемонстрировало Владимиру Путину оснащение школы, столовую, спортивный и актовый залы, а также кабинеты физики, химии, основ безопасности и защиты Родины.

Школа 1936 года постройки прошла масштабную реконструкцию и открылась в январе 2024 года. Учебные кабинеты оснастили современным оборудованием, в профильных классах создали цифровые и робототехнические лаборатории.

Путин поручил Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруду к 1 июля представить предложения по установлению в России Дня наставника. Кроме того, администрация президента ожидает предложений по повышению роли и престижа педагога и наставника, подготовленных регионами.