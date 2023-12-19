Москва, 19 декабря, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Власти Украины не считают бойцов ВСУ за людей и бросают раненых на произвол судьбы, как это произошло, например, в Крынках, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин.

Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, добавил президент.

«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», — сказал Владимир Путин в ходе посещения выставки в Министерстве обороны.

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