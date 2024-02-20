Москва, 20 февраля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. В Крынках идёт зачистка территории, часть украинских военных ещё сидит в подвалах. Об этом 20 февраля заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Крынки зачищены, пункт взят под контроль, часть военных ВСУ ещё сидит в подвалах», — заявил глава Минобороны на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Шойгу добавил, что у группировки ВСУ в Крынках была цель достичь западного побережья Крыма. Как уточнил министр, там украинская армия сосредоточила сильную группировку, а именно четыре бригады корпуса морской пехоты.

Министр также заявил, что российские военные встали фактически по всей линии побережья реки Кринки и Конки. В этой связи Шойгу отметил работу десантников.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Шойгу доложил Путину об освобождении Авдеевки в ДНР. ВСУ бежали, бросив при этом военную технику. Министр тогда заявил, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка. Путин в свою очередь поздравил российских бойцов с важной победой.

Позднее, 20 февраля стало известно о полной зачистке Авдеевки от ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин при этом заявил, что восстановление города станет возможным после разминирования и зачистки города.