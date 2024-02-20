Москва, 20 февраля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве россиян с 1 марта 2025 года устанавливать в их кредитной истории запрет на заключение с ними договоров потребительского займа кредитными и микрофинансовыми организациями.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Документ инициировала группа депутатов во главе с главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Проект предусмотрел внесение поправок в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)».

Закон призван предупредить возможность мошеннического получения кредитов третьими лицами с помощью персональных данных россиян и методов социальной инженерии. Для этого предлагается дать гражданам право установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ними кредитными и микрофинансовыми организациями договоров на займы без личной явки.

Чтобы установить или снять такой запрет, необходимо будет подавать во все квалифицированные бюро кредитных историй соответствующее заявление через МФЦ или через портал «Госуслуги».

Как сообщало ИА Регнум, 23 января стало известно, что в России снова начали рассматривать законопроект, упрощающий введение самозапрета на кредиты и займы. Отмечалось, что такая инициатива рассматривается для снижения рисков мошенничества при оформлении кредитов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку 25 декабря 2023 года рассказал о подготовке законопроекта, согласно которому граждане смогут получит банковские кредиты только после предоставления ИНН. Кредитные организации таким образом смогут проверить, имеются ли у потенциального заёмщика самозапрет на кредиты.