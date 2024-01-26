Москва, 26 января, 2024, 06:18 — ИА Регнум. В России вернулись к активной фазе рассмотрения законопроекта, предусматривающего упрощение механизма установки самозапрета на кредиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Новая версия законопроекта позволит россиянам подавать соответствующие заявления не только через портал «Госуслуги», но и напрямую через банки и финансовые организации и в многофункциональные центры (МФК). Предполагается, что изменения в законах «О потребительском кредите» и «О кредитных историях» будут внесены с января 2026 года.

Информацию об основных изменениях и нахождении документа на рассмотрении подтвердил РБК глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Изменения вводятся с целью снизить риски мошенничества при оформлении ссуд.

С 1 января в России вступили в силу ограничения Центрального банка по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт. Нововведения подразумевают ужесточение регулирования для заёмщиков с показателем долговой нагрузки в 50-80%. Теперь банки в течение квартала смогут выдавать таким заёмщикам только 25% вместо 30% от всех потребкредитов.

Как передавало ИА Регнум, 23 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил, что поддерживает инициативу по продлению программы льготной семейной ипотеки под 6%. В ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря глава государства сообщил о намерении поручить правительству подготовить и внести предложение о продлении льготной семейной ипотеки после 1 июля, когда истекает срок её действия.