Москва, 25 декабря, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Законодатели готовят проект закона, согласно которому россияне смогут брать кредиты в банках только после предоставления ИНН. Этот документ нужен кредитным учреждениям, чтобы проверить, есть ли у потенциального заёмщика наличие самозапрета на кредиты. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Депутат пояснил, что банки будут обращаться в Национальное бюро кредитных историй и получать от него информацию о том, можно ли одобрить клиенту ссуду.

«В качестве идентификатора будет использоваться ИНН. Этот номер потребуется для установки самозапрета на выдачу займов», — сказал Аксаков.

Закон о самозапрете на кредиты начнёт действовать с 2025 года — требуется большая подготовка различных систем. Но законопроект, по заверению депутата, коллеги готовы обсудить и поддержать в начале 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, порядка 5 млн россиян ограничены в выезде за рубеж перед новогодними праздниками из-за долгов. Только в Москве с января по декабрь было вынесено 742 тыс. постановлений об ограничении права выезда за пределы страны.

Президент Владимир Путин 14 декабря заявил, что следует продлить программу семейной ипотеки. Он сказал, что поручит правительству подготовить и внести предложение о продлении льготной семейной ипотеки.