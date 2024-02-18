Москва, 18 февраля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России (ВС РФ) продолжают наступление в районе Авдеевки, противнику не дают закрепиться на новых рубежах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Артем Геодакян / ТАСС

«Наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах», — рассказал Песков ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) при обороне Авдеевки потеряли 1500 военных, сообщило Минобороны России. 17 февраля подразделения российских войск полностью освободили город. Они продвинулись на глубину 8,6 км, а общая площадь освобождённой территории составила 31,75 кв. км.

Президент РФ Владимир Путин после доклада о полном взятии под контроль Авдеевки поблагодарил российских военных и поздравил их с важной победой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что освобождение Россией этого города корёжит всех недругов Москвы.

Президент США Джо Байден, комментируя отход ВСУ из Авдеевки, заявил, что Украина после её сдачи может потерять и другие населённые пункты.