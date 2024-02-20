Авдеевка, ДНР, 20 февраля, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Жители Авдеевки (ДНР) заявили, что рады приходу российских войск, освободивших город от ВСУ, сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

Граждане пояснили, что им приходилось прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских военных. Жители отметили, что после освобождения города они смогли безбоязненно пополнить запасы питьевой воды в первый раз за сутки.

По данным Минобороны РФ, люди, живущие в Авдеевке, указывают на то, что быстрое наступление российских военных в городе помешало силам ВСУ взорвать большинство из уцелевших зданий и отдельные объекты инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. 19 февраля глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что при освобождении города в плен российским войскам сдалось большое количество бойцов ВСУ.

Также появилась видеозапись с кадрами брошенной военной техники украинскими боевиками в пригородах Авдеевки. Военнослужащие ВСУ оставляли вооружение в процессе бесконтрольного бегства.