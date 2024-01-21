Донецк, 21 января, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Российские военнослужащие угнали украинскую боевую машину пехоты (БМП) под Артёмовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

Отмечается, что данная операция была проведена несколько месяцев назад. Разведчики обнаружили в полях подбитую боевую машину пехоты ВСУ, которая была ещё на ходу.

«Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, на запорожском направлении в зоне специальной военной операции российские бойцы захватили и «увели из-под носа» украинских войск трофейный бронетранспортёр YRP-765, сообщил командир танкового батальона Евгений Волков. По его словам, после разгрома противника на некоторых позициях оставалась техника. Российские бойцы приехали, посмотрели и совместно с командирами и вышестоящим руководством решили машины забрать. ВСУ заметили русских, поскольку они приехали на танке, но задачу выполнить удалось. В Минобороны добавили, что танковый батальон майора Волкова отбил все украинские атаки в районе Работино и Вербового на запорожском участке фронта. Было уничтожено большое количество личного состава, бронетехники и укреплений ВСУ.