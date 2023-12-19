Оттава, 20 декабря, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Двое канадских наёмников признали проигрышную для Украины ситуацию в конфликте. Также они заявили о потере интереса к Украине со стороны западных союзников, написала газета The Globe and Mail.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это всё и происходит», — сказал один из канадцев.

Наёмники Дейв и Джастин Смит добавили, что ноябрь 2023 года стал самым «смертоносным» для добровольцев из Канады. Один из боевиков признал, что часто задумывается о необходимости своего присутствия здесь, когда слышит о гибели канадца.

По словам уроженца Торонто, для Украины основной проблемой стало ослабление внимание Запада, замедление поставок военной помощи. Активные действия ВСУ закончились, провальное контранаступление Киева сменилось атакой превосходящей по численности и вооружению российской армии, у украинцев при этом наблюдается дефицит боеприпасов, добавили наёмники.

Канадцы пожаловались журналистам на российскую пехоту, которая продолжает идти вперёд. Россия, по их мнению, постоянно возрождается, этим она схожа с персонажем видеоигры.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине было ликвидировано более 5,8 тыс. иностранных боевиков. В их числе 1427 наёмников из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании. Также на украинской территории уничтожили 103 отличившихся особой жестокостью военных преступника. Возмездие настигнет каждого, пообещал Шойгу.

В декабре издание Military Watch Magazine сообщило, что Киев усилил вербовку наёмников из-за огромных потерь личного состава ВСУ. Украинская армия испытывает трудности, особенно после неудачного контрнаступления. Продолжительность жизни военнослужащих ВСУ на передовой на наиболее интенсивных участках конфликта порой составляет всего четыре часа, отметили авторы.