Москва, 27 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский совершенно не разбирается в военном деле, в результате чего терпит поражение по всем фронтам. Такое мнение 27 ноября высказал в своей статье украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Kirill Chubotin/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

По словам политика, между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным существует системный конфликт, наличие которого отрицает Киев. Эти разногласия невозможно разрешить, а судьба Залужного «фактически уже решена».

«Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг», — написал он.

Медведчук уточнил, что глава киевского режима в военном деле «ничего не смыслит», что неизбежно ведёт его к конфликту с украинскими военными.

«Военная риторика Зеленского является чистейшим фарсом, что системно ведет ещё к одному поражению — к поражению в информационной войне. Он, как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста», — отметил политик.

При этом существует ещё один фронт, на котором Зеленский, задачей которого является организация крепкого тыла, а не вмешательство в дела военных, также терпит сокрушительное поражение, добавил он.

«Это занятие [организация тыла] Зеленскому кажется скучным, он предпочитает гастролировать по чужим странам в поисках денег. И пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится такой бардак, что россиян начинают воспринимать как освободителей», — уточнил Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия может освободить половину территории Украины после краха ВСУ. По его словам, украинские войска пребывают на грани коллапса, так как исчерпали все людские и военно-технические резервы.

Польский политолог Яцек Бартосяк 24 ноября заявил, что Зеленский надеется, что США не смогут признать поражение украинской армии и продолжат помогать Киеву. Он также указал на конфликт главы киевского режима с главкомом ВСУ и подчеркнул, что Украина полностью зависит от помощи Запада.

Президент России Владимир Путин 22 ноября заявил, что происходящее на Украине является трагедией, для прекращения которой сейчас необходимо искать пути. Глава государства напомнил, что именно Киев отказался от ведения переговоров и закрыл себе пути для диалога.