Грозный, 19 февраля, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Освобождение Авдеевки (ДНР) стало ещё одним шагом к победе российской армии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 19 февраля в ходе общения с журналистами.

Григорий Сысоев/РИА Новости Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Он выразил мнение, что после такого результата Вооружённые силы РФ станут продвигаться до Киева ещё большими шагами.

«Авдеевка — один шаг к победе, ещё. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — отметил Кадыров.

Глава Чечни указал на то, что украинские военные использовали Авдеевку для совершения ударов по мирному населению Донбасса. По его словам, российской армии было очень важно освободить этот населённый пункт.

Кадыров добавил, что Вооружённые силы России, кроме Авдеевки, отбили у противника ещё несколько сёл.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что группировка войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева полностью освободила Авдеевку. Глава государства после доклада Сергея Шойгу поблагодарил российских военных и поздравил их с важной победой.

17 февраля также стало известно, что над администрацией освобождённого населённого пункта подняли российский флаг. 19 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке в плен бойцам ВС РФ сдалось большое количество украинских военнослужащих. Он добавил, что представители ВСУ были вынуждены сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь.