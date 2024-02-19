Белгород, 19 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В Белгороде и в Белгородском районе 19 февраля объявили угрозу ракетной опасности, сообщила мэрия областного центра в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — сообщили в мэрии Белгорода.

Жителей призвали не подходить к окнам.

РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля губернатор Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале об атаке украинского дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи в Белгородской области.

Накануне, 18 февраля, мэрия Белгорода опубликовала сообщение о ракетной опасности в Валуйском городском округе. Днём ранее, 17 февраля, ракетную опасность объявляли на всей территории региона.

В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород 30 декабря прошлого года погибли 25 человек, ещё 109 человек получили ранения. Четыре дня назад, 15 февраля, в результате ракетной атаки ВСУ на областной центр погибли шесть и пострадали 17 человек.