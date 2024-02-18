Валуйки, Белгородская область, 18 февраля, 2024, 06:58 — ИА Регнум. В Валуйском городском округе ночью 18 февраля была объявлена ракетная опасность, сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

«РСЧС: Валуйский городской округ и город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — написали в в Telegram-канале администрации.

Мэрия оповестила жителей об угрозе в 06:16 мск, через полчаса ракетную опасность сняли.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 февраля ВСУ обстреляли окраину посёлка Задорожного Краснояружского района Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заверил, что пострадавших в результате атаки нет. Повреждена линия электропередачи, добавил он.

Позднее в этот же день под обстрел киевских боевиков попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Один из вражеских снарядов разорвался перед трактором, ранения получил водитель. Пострадавшего с контузией и сотрясением головного мозга доставили в больницу, уточнили местные власти.