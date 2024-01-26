Путин уверен в победе России на Украине
Путин уверен в достижении Россией всех целей спецоперации
Москва, 26 января, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уверен в достижении всех целей специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета, принимавшими участие в СВО.
«Я уверен, что мы добьёмся реализации поставленных перед нами задач и целей», — подчеркнул глава государства.
Как он заявил во время встречи, спецоперацию начали для защиты интересов России, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов. Президент напомнил, что геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять готовых к нормальным отношениям с РФ, но Москва в свою очередь терпеливо выстраивала мирными средствами отношения с Киевом до 2014 года, но этому помешали её противники.
В начале 2023 года Путин также говорил о целях СВО и отмечал, что ими являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях. Власти России, по его словам, не могут допустить такой ситуации.