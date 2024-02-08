Берлин, 8 февраля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Западные страны должны приложить все усилия, чтобы не допустить победы России в конфликте с Украиной. В противном случае, это нанесёт удар по либеральному миропорядку. Об этом в статье для газеты The Wall Street Journal заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Carsten Koall/Global Look Press Олаф Шольц

«Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России», ― подчеркнул он.

Канцлер считает, что в случае успеха России, это не только положит конец Украине, но и кардинально изменит лицо Европы, а также нанесёт огромный ущерб либеральному мировому порядку. Шольц подлегает, что победа России может стать примером для других государств, которые захотят решить свои вопросы с соседями силовым способом, и тогда мир окажется в крайне опасной ситуации.

«Если мы этого не сделаем, мы можем вскоре проснуться в мире, ещё более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена Холодной войны», — написал Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что хотя страны НАТО и пообещали поставлять Киеву тяжёлую военную технику, никто в альянсе не верит, что в военном конфликте победит Украина. По его словам, эта «помощь» Киеву специально затягивается, происходит имитация помощи.

Президент России Владимир Путин уверен, что Россия победит и достигнет всех целей специальной военной операции на Украине. Он напомнил, что СВО начали для защиты интересов России, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов.

Помощники главы Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности на закрытой встрече в Конгрессе 20 января предупредили, что если США не предоставят украинской армии в скором времени новый пакет военной помощи, то Россия победит Украину уже через несколько недель, в лучшем случае месяцев.