Вашингтон, 19 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Действующая администрация США рассматривает возможность поставок Украине ракет ATACMS большей дальности для нанесения ударов по удалённым районам Крыма. Об этом 19 февраля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Уточняется, что в США поставили Украине в конце 2023 года армейские тактические ракетные системы ATACMS средней дальности более старого образца.

«Сейчас США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри <…> Крымского полуострова», — отмечается в статье.

Авторы публикации указали на то, что сейчас продолжение финансирования Киева со стороны Вашингтона продолжает оставаться под вопросом.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обсудил в США с представителями делегации палаты представителей Конгресса поставки Киеву дальнобойных версий ракет ATACMS (до 300 километров). По его словам, также обсуждали вопросы нового пакета военной помощи Украине, включая системы противовоздушной обороны Patriot.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 21 декабря 2023 года сообщил, что российские силы ПВО сбили американскую ракету ATACMS ВСУ, двигавшуюся в направлении Крымского моста. По его словам., таким образом удалось сорвать очередную провокацию Киева.

США впервые поставили Украине ракеты ATACMS осенью 2023 года. Как заявила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, Киеву направили версию ATACMS с дальностью поражения до 165 километров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 16 февраля, что в рекомендациях Евросоюза о поставках Киеву сделан упор на оружии, которое может «достать до сердца России». Он уточнил, что таким образом Запада надеется снова сеять смуту, панику, а также подрывать доверие народа России.