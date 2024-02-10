Киев, 10 февраля, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки обсудил поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом Зеленский сообщил 9 февраля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам Зеленского, на встрече с двухпартийной делегацией конгрессменов обсуждались вопросы предоставления США нового пакета военной помощи Украине, а также поставки систем противовоздушной обороны Patriot и дальнобойных баллистических ракет ATACMS дальностью применения до 300 километров.

«Третий ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки впервые предали Украине ракеты ATACMS осенью 2023 года. Согласно заявлению руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон от 17 октября, в пакет военной помощи вошли модификации ракет с дальностью поражения до 165 километров.

Напомним, что в конце декабря США передали Украине последний пакет военной помощи на общую сумму в 250 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для систем ПВО NASAMS, РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды натовского калибра и противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4. С начала 2024 года поставки прекратились в связи с отсутствием бюджетных средств из-за отсутствия решения конгресса по этому вопросу.

Ранее Россия в связи с поставками вооружений Украины направила ноту странам Североатлантического альянса. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, неоднократно отмечал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для российских военных.