Москва, 16 февраля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Упор на дальнобойное оружие, способное «достать до сердца России», сделан в рекомендациях ЕС о поставках Киеву. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 16 февраля на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» в медиацентре «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM

Россия располагает данными о рекомендациях европейской внешнеполитической службы Украине. В ЕС исходят из того, что киевский режим проиграет, если продолжит вести боевые действия нынешними методами.

«Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине ещё более дальнобойных вооружений, чтобы они «доставали до сердца России», как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что любые грузы с вооружениями для Киева, которые будут прибывать на украинскую территорию, станут для России законной целью.