Брянск, 19 февраля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника украинских войск в небе над Брянском. Об этом 19 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Как отметил Богомаз, армия России пресекла очередную попытку ВСУ осуществить атаку с помощью беспилотников.

«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над городом Брянском силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

По словам главы региона, в результате никто не пострадал, разрушений нет, на место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля Богомаз рассказал о втором за утро сбитом в небе над территорией Брянской области беспилотнике ВСУ. Он уточнил, что дрон самолётного типа сбили дежурные силы ПВО, в результате чего никто не пострадал.

Ранее в этот же день в Минобороны заявили о сбитом над Брянской областью реактивном дроне ВСУ. Украинские военные для совершения попытки атаки также использовали беспилотник самолётного типа.