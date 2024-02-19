Москва, 19 февраля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Украинская армия применила в декабре 2023 года на краснолиманском направлении в зоне СВО химические боеприпасы с американским веществом «Си-Эс», способным вызвать остановку сердца. Об этом 19 февраля рассказал на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Военный уточнил, что Вашингтон в нарушение Конвенции поставлял нелетальное американское химическое оружие в третьи страны — в Ирак, Афганистан и на Украину. По его словам, на закупку химоружия департамент бюджетного планирования Пентагона в 2018 году выделил 10 млн долларов для его применения на территории Сирии и Ирака.

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Кирилов подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации также были случаи применения со стороны ВСУ американских химических боеприпасов.

«Так, 28 декабря 2023 года на краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряжённые веществом «Си-Эс», — сказал он.

Это вещество вызывает раздражение глаз и верхних дыхательных путей, а в больших концентрациях может вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца, уточнил он.

«Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», — добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля Кирилов рассказал, что Киев создаёт тактику «особого химического пояса», которая подразумевает подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком при дальнейшем продвижении Вооружённых сил России. Военный уточнил, что для этого с сентября по октябрь 2023 года эти виды химикатов привезли к Краматорску и Купянску, где их хотят разместить вдоль автомобильных дорог и на основных транспортных развязках.

Глава войск РХБЗ 28 ноября 2023 года рассказал, что ВСУ в ходе СВО 17 раз применила компоненты химического оружия, чтобы отравить продукты питания. Кириллов уточнил, что из-за этого погибли не менее 15 человек.

Замминистра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский 27 ноября 2023 года рассказал о наличии доказательств передачи США токсичных химикатов Украине. По его словам, также у России есть доказательства применения спецслужбами Украины химикатов и психотропных веществ против руководства новых регионов.