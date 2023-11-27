Гаага, Нидерланды, 27 ноября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Россия располагает доказательствами передачи США токсичных химикатов Украине, сообщил 27 ноября замминистра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский на сессии Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Алексей Колчин ИА REGNUM

«Информируем государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия о том, что в нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочных и несписочных химикатов, а также средств их доставки», — заявил Лысогорский, глава российской делегации на сессии в ОЗХО.

Он отметил, что США передают химикаты ВСУ и воюющим на стороне Украины иностранным наёмникам. По словам Лысогорского, Россия располагает доказательствами в пользу того, что агенты украинских спецслужб применяли токсичные химикаты и психотропные вещества против руководства новых регионов.

Он добавил, что США и их союзники стремятся вытеснить Россию из состава Исполнительного совета ОЗХО. Так, в Восточноевропейской группе ОЗХО действует антироссийское лобби из 18 стран, подчинённых военно-политическим интересам НАТО и ЕС.

Глава российской делегации отметил, что заявку на участие в Исполнительном совете подала Литва, где почти нет химической промышленности. По его словам, происходящее больше похоже на фарс, чем на конструктивную работу для реализации целей Конвенции о запрещении химического оружия.

Постпред ПФ при ОЗХО Александр Шульгин 13 октября сообщил, что 6 октября передал гендиректору организации Фернандо Ариасу доказательства применения ВСУ запрещённых КЗХО веществ в ходе военных действий. Ариас пообещал внимательно изучить полученные данные.

Советник главы ДНР Ян Гагин 30 сентября заявил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой. По его данным, химическое оружие ВСУ ранее применили также в боях за Волноваху, Мариуполь, Угледар и Артёмовск.