Москва, 28 ноября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Во время проведения спецоперации зафиксировали 17 случаев применения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) компонентов химоружия для отравления продуктов питания. Об этом 28 ноября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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«Зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химоружия для отравления продуктов питания», — сказал генерал-лейтенант на сессии III Конгресса молодых учёных.

По его словам, из-за отравления продуктов питания погибли по меньшей мере 15 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия в Гааге, замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил, что украинские спецслужбы использовали химикаты против представителей руководства новых российских регионов. Он добавил, что есть доказательства участия США и других западных стран в снабжении ВСУ токсичными веществами.

Постпред при ОЗХО Александр Шульгин 13 октября сообщил о передаче гендиректору организации Фернандо Ариасу доказательства применения ВСУ запрещённых КЗХО веществ в ходе военных действий.