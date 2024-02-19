Москва, 19 февраля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Киев в настоящее время занимается созданием тактики «особого химического пояса», предполагающей подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком при дальнейшем продвижении российских военных. Об этом 19 февраля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

РИА Новости / Евгений Биятов

«По имеющейся информации киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса». Она предусматривает подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск», — сказал он.

По словам военного, в период с сентября по октябрь 2023 года эти химикаты доставили в районы городов Краматорска и Купянска, и затем Киев планирует разместить их вдоль автомобильных дорог и на основных транспортных развязках.

«Предполагается, что такая тактика значительно затруднит активность наступательных операций Вооружённых Сил Российской Федерации и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях», — уточнил Кириллов.

О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ говорят запросы Киева на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты, отметил глава войск РХБЗ, добавив, что в 2023 году страны — участницы НАТО поставили Украине большое количество таких антидотов и средств защиты.

«Очевидно, что запрашиваемые Украиной объёмы чрезмерны для страны, в которой нет химического оружия», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября 2023 года Кирилов рассказал, что украинская армия за время проведения операции 17 раз применила компоненты химического оружия для отравления продуктов питания. Военный уточнил, что в результате этого погибли не менее 15 человек.

Заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский 27 ноября 2023 года заявил о наличии у Москвы доказательств передачи США токсичных химикатов Украине. Он уточнил, что у российской стороны также есть доказательства применения украинскими спецслужбами химикатов и психотропных веществ против руководства новых регионов.