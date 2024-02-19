Москва, 19 февраля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Украина в конце 2023 года совершила покушение на главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Об этом 19 февраля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Леонид Пасечник

«5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями», ― сказал он в ходе брифинга, видео которого опубликовал Telegram-канал Минобороны.

Кириллов добавил, что Вооружённые силы Украины используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября 2023 года украинские диверсанты совершили покушение на начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского. Они заложили взрывное устройство в его доме. Глава таможни ЛНР не получил серьёзных ранений, а сына Афанасьевского госпитализировали.

Временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет пережил покушение 15 мая. Он пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске возле здания телекомпании. Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо 19 августа прошлого года госпитализировали с признаками отравления. Его перевезли на лечение сначала в Крым, а затем в Москву. 19 сентября 2022 года он вернулся к своим обязанностям.

Как заявил позднее Сальдо, его отравил человек из ближнего окружения за «очень большие деньги». По его словам, ему в еду добавили боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно. Он сообщил, что СБУ «вела охоту» за ним с начала марта 2022 года.