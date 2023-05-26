Херсон, 26 мая, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В августе 2022 года врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен человеком из ближнего окружения за «очень большие деньги». Об этом 26 мая он рассказал в эфире Первого канала.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого, которому я доверял… Я помню только одно — я поднялся и сказал: «Что-то мне плохо». И на этом всё. Очнулся я через 15 дней», — сказал Сальдо.

По его словам, ему в еду добавили боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно.

Он добавил, что с начала марта 2022 года за ним «велась охота» со стороны СБУ.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа 2022 года Сальдо был срочно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли на лечение сначала в Крым, а затем в Москву. 19 сентября 2022 года он вернулся к своим обязанностям.