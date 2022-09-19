Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
Херсон, 19 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Глава Херсонской области Владимир Сальдо вернулся к руководству региона после своей госпитализации, сообщили 19 сентября в пресс-службе областной администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
«С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Херсонской областной администрации был госпитализирован 5 августа с подозрением на отравление боевыми ядами.
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