Херсон, 19 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Глава Херсонской области Владимир Сальдо вернулся к руководству региона после своей госпитализации, сообщили 19 сентября в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Херсонской областной администрации был госпитализирован 5 августа с подозрением на отравление боевыми ядами.

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