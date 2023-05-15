Луганск, , 17:32 — REGNUM Следственный комитет Луганской Народной Республики возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба СК России.

Последствия взрыва в Луганске. 15.05.2023 © ИА REGNUM

По данным ведомства, в Луганске злоумышленники активировали взрывное устройство в салоне красоты. Инцидент произошёл сегодня, 15 мая, около 13:50.

«В результате детонации пострадали мирные граждане, в том числе ранения получил и врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших доставили в медучреждение.

Следователи квалифицировали подрыв как покушение на Корнета. Правоохранители досмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили экспертизы.

«Организован комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лиц, к нему причастных», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в центре Луганска произошёл возле здания местной телекомпании. По данным врио главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали семь человек, в том числе 17-летний подросток.

По предварительной информации, от взрыва погиб один человек. Замминистра здравоохранения республики Олег Валиев сообщил, что Корнета поместили в реанимационное отделение.