Луганск, 5 сентября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Начальник таможни ЛНР Юрий Афанасьевский не получил серьёзных ранений при совершённом на него покушении. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы республики.

Сергей Аверин / РИА Новости Юрий Афанасьев

При этом уточняется, что госпитализирован сын Афанасьевского.

По данным источника RT, украинские диверсанты заложили взрывное устройство в доме главы таможни ЛНР.

Официальные данные пока не поступали.

19 мая глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о попытке ВСУ убить его. Он рассказал, что украинские силы нанесли удар по дому, в котором чиновник якобы живёт. Леонтьев подчеркнул, что такие действия со стороны ВСУ — «удел слабых, удел трусов, негодяев и подонков».