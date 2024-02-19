Москва, 19 февраля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Сотрудники Министерства внутренних дел объявили в розыск блогершу Лолиту Богданову. Соответствующие данные появились в базе розыска ведомства.

Кадр из соцсети

Модель Onlyfans в 2021 году во время прогулки на Красной площади около Храма Василия Блаженного показала голую грудь.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», ― говорится в карточке.

Что именно вменяется в вину уроженке Украины, в МВД не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года во время прогулки по Красной площади около Храма Василия Блаженного Лолина Богданова оголилась, показав на камеру грудь. Видео она выложила в интернет.

Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Девушке тогда избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В феврале МВД объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина без уточнения стати УК РФ. В сентябре 2023 года сообщалось, что сотрудники полиции проводят проверку в отношении Савина по статье о дискредитации Вооружённых сил. Причиной проверки стало интервью, в ходе которого Савин негативно высказался о российской армии.