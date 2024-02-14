Москва, 14 февраля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. МВД объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина. Соответствующие данные появились в базе розыска 14 февраля.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Евгений Савин

«Савин Евгений Леонидович. Установочные данные: пол: муж., национальность: русский, дата рождения: 19.4.1984, место рождения: РФ, Вологодская обл., г. Белозерск. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

По какой именно уголовной статье разыскивается блогер, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года сообщалось, что сотрудники полиции проводят проверку в отношении Савина по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Причиной проверки стало интервью, в ходе которого Савин, по мнению экспертов-криминалистов из МВД, негативно высказался о Вооружённых силах РФ.

В январе 2023 года в Тверском суде Москвы был зарегистрирован протокол в отношении Савина. Его подозревали в публичном совершении действий, направленных на дискредитацию российской армии. Суд оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей.

В мае 2022 года блогер покинул Россию. В августе того же года в МВД РФ поступило заявление с просьбой дать правовую оценку одному из заявлений Савина о ситуации вокруг конфликта на территории Украины.