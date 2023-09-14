Москва, 14 сентября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Сотрудники полиции проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает 14 сентября МК.

Соцсети Блогер Евгений Савин

Отмечается, что блогер во второй раз столкнулся с проверкой за дискредитацию российской армии.

Причиной проверки стало интервью журналистки Ксении Собчак, которое было опубликовано 24 апреля, в ходе которого Савин, по мнению экспертов-криминалистов из МВД, негативно высказался о ВС РФ.

Сейчас блогеру грозит возбуждение уголовного дела.

Ранее в феврале Савин был оштрафован на 50 тыс. рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года бывший футболист покинул Россию, а в августе в МВД РФ поступило заявление с просьбой дать правовую оценку заявлению Савина, сделанному в апреле по поводу России, Украины и ситуации в сфере футбола.