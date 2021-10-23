Москва, 23 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Следствие возбудило уголовное дело по факту публикации в сети интернет видеозаписи с девушкой, которая оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. Об этом сегодня, 23 октября, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного

Сообщается, что следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

По этой статье предусматривается наказание вплоть до одного года лишения свободы. Следствие установило, что на видеозаписи запечатлена 22-летняя Лолита Богданова. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.