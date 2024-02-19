Москва, 19 февраля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Украина отравила губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года рицином, сообщил 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Владимир Сальдо

«ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов», — заявил он.

Так, 9 августа 2022 года главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали с признаками отравления. В ведомстве добавили, что известны и другие случаи отравления ВСУ высокопоставленных должностных лиц. 5 декабря 2023 года глава администрации ЛНР Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями.

Проведённые лабораторные исследования показали присутствие в пробах вещества рицин, включённого в Список 1 КЗХО. Расследования по этим эпизодам продолжаются.

Кириллов сообщил, что ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», сбросили с украинских дронов по позициям российских войск 7 и 21 апреля 2023 года. При этом 8 и 16 февраля 2023 года зафиксировали случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников. Он добавил, что в Мелитополе в конце января обнаружили украинский схрон с токсическим химикатом — аналогом боевого отравляющего вещества «Би-Зет».

В минобороны при этом добавили, что Киев разрабатывает тактику «особого химического пояса», предполагает подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком при продвижении российских военных.

Как заявили в российском оборонном ведомстве, США контролируют Организацию по запрещению химического оружия и могут использовать структуру для сведения счетов с неугодными странами.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим намерен осуществить провокацию с использованием отравляющих веществ. Дипломат уточнила, что в подготовке провокации активно участвует СБУ. Она привлекла к сотрудничеству украинскую фирму, специализирующуюся на импорте химических компонентов и прекурсоров.

Кириллов 11 декабря рассказал о готовящейся СБУ провокации с применением боевых отравляющих веществ. Он сообщил, что ВСУ собрались заразить источники питьевой воды, запасы продовольствия и корма для животных.