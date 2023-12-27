Москва, 27 декабря, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Киевский режим намерен осуществить провокацию с использованием отравляющих веществ, заявила 27 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия», — сказала Захарова.

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