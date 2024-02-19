Нью-Дели, 19 февраля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Корабли ВМФ России крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию для участия в учениях MILAN-2024, сообщили 19 февраля в Министерстве обороны.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» прибыл в порт Вишахапатнам Республики Индия для участия в международном многостороннем военно-морском учении «Милан-2024», — проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что экипажи российских кораблей будут участвовать как в морской, так и в береговой части учений. Также они поприсутствуют на ряде протокольных мероприятий и поучаствуют в культурно-спортивной программе. Они будут находиться в Индии больше недели.

Морские учения MILAN-2024 будут проходить с 19 по 27 февраля в индийском городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш. В них примут участие военные из более чем 50 стран.

В рамках MILAN-2024 пройдут противолодочные и надводные манёвры, манёвры с боевой стрельбой по объектам в воздухе и на воде, учения ПВО. Также в Вишакхапатнаме состоится международный парад, выставка морских технологий, международный морской семинар.

В начале января в Чёрном море прошли учения, в ходе которых российские военные отработали уничтожение дронов и безэкипажных катеров условного противника. Экипажи боевых кораблей Черноморского флота провели учения по выполнению дневных и ночных стрельб из штатного вооружения.