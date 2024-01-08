Севастополь, 8 января, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Корабли Черноморского флота отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров противника, сообщили 8 января в пресс-службе Минобороны РФ.

Кадр из видео

Отряд боевых кораблей Черноморского флота провёл учения по выполнению дневных и ночных стрельб из штатного вооружения. Учения проходили в целях защиты гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины.

В ходе первого этапа экипажи патрульных кораблей обнаружили «вражеский беспилотник» и уничтожили его из корабельного артиллерийского комплекса.

«В ходе второго этапа учения были уничтожены безэкипажные катера противника», — сообщили в ведомстве.

Затем экипажи кораблей Черноморского флота продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Чёрного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства.

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Как сообщало ИА Регнум, власти города Новороссийска 6 января распространили информацию об учениях российских военных с выполнением стрельб в акватории морского порта. Учения провели силы Новороссийской Военно-морской базы.

Минобороны 30 декабря сообщило об уничтожении в Чёрном море безэкипажного катера ВСУ. Российские военные зафиксировали движение катера в направлении Крыма и уничтожили его из штатного вооружения.