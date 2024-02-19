Авдеевка, ДНР, 19 февраля, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Российские военные инженерных подразделений группировки войск «Центр» после полного взятия под контроль Авдеевки приступили к разминированию дорог и зданий в городе. Подробности рассказали в Минобороны РФ.

Mil.ru Саперы за работой

Сапёры работают во всех частях Авдеевки, они обследуют уцелевшие дома, дворы и объекты инфраструктуры, военные проводят рейды по зачистке.

«Специалисты исследуют окрестности на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся боеприпасов. Находят мины старого советского и натовского производства», — пояснили в оборонном ведомстве.

По словам командира инженерного взвода с позывным Усман, ВСУ плотно заминировали город, используя смешанные типы минных заграждений и мины-ловушки.

«Работаем аккуратно, не спеша», — добавил командир.

За прошедшие сутки сапёрами был разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Накладными зарядами на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска доставили в госпиталь из Авдеевки более 20 раненых украинских военных, которых ВСУ бросили в городе.

Эвакуация раненых продолжается. В рейдах бойцы находят украинских военных, которые не смогли сбежать при наступлении ВС РФ.

Спешно уйти из Авдеевки смогла лишь часть разрозненных подразделений ВСУ. В городе от украинских националистов освободили территорию площадью 31,75 кв. км.

Специальная военная операция является для России «священной войной», страна не отступит, пока не потушит этот «пожар», на Западе этого не знают, сказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.