Авдеевка, ДНР, 19 февраля, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Российские войска доставили в госпиталь из Авдеевки более 20 раненых украинских военных, которых ВСУ бросили на поле боя. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

Отмечается, что эвакуация раненых продолжается. В рейдах по городу бойцы находят украинских военных, которые не смогли сбежать при наступлении ВС РФ.

«Бежали из Авдеевки ещё до объявления об оставлении города. Своих раненых они бросили умирать. Наши ребята эвакуируют и спасают их», — пояснили в оперативных службах.

Как сообщало ИА Регнум, видео разговора раненого солдата ВСУ по телефону, которого бросили сослуживцы при выходе из Авдеевки, с родными опубликовало в Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

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Украинец около двух суток прождал эвакуационный транспорт, а затем связался с родными и рассказал, что его и других раненых бросили умирать. Он пожаловался, что все его боевые товарищи ушли, а у него перебиты две ноги, осколки в спине.

В Минобороны отметили, что спешно уйти из Авдеевки смогла лишь часть разрозненных подразделений ВСУ. В городе от украинских националистов освободили территорию площадью 31,75 кв. км. Только за сутки потери ВСУ в боях за Авдеевку составили более 1500 военнослужащих.

Украинская военнослужащая, которую в декабре бросили на поле боя бойцы ВСУ, проходит лечение в военном госпитале. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Раненая, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой знак о помощи.