Париж, 19 февраля, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Антироссийские высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали с целью оправдать вступление Европы в войну против России. Такое мнение выразил в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен объявила, что для Евросоюза больше нет «серых зон» в украинском кризисе. По её словам, конфликт стал частью «глобальной борьбы между демократиями и автократиями».

«Вам придётся решить: либо вы с Путиным, либо вы с демократическими государствами», — потребовала глава ЕК.

Филиппо ответил на этот призыв тем, что точно такие же «карикатурные» фразы о борьбе «добра против зла» использовали американские политики, чтобы оправдать собственные войны на Ближнем Востоке и подавить настоящие демократические свободы.

Лидер партии также сказал, что Урсула фон дер Ляйен возомнила себя «главнокомандующей» Евросоюза и пытается втянуть европейские страны в «глобальную войну». Он также призвал «отстранить Урсулу от власти и разрушить Евросоюз.

Как сообщало ИА Регнум, фон дер Ляйен планирует объявить о намерении остаться на своей должности на второй срок. Канцлер ФРГ Олаф Шольц завил, что он категорически против, в том числе из-за её антироссийской позиции.

1 февраля Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новые танки, вертолёты, средства ПВО и миллион снарядов, однако не к марту 2024 года, как это было обещано, а к концу года. По её словам, оборонная промышленность ЕС увеличила выпуск продукции на 40%.