Брюссель, 1 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Еврокомиссия обещает поставить Украине новые танки, вертолёты, средства ПВО и миллион снарядов, но не к марту 2024 года, как она обещала раньше, а к концу 2024 года, заявила 1 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита ЕС.

Markus Scholz/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Наша военная поддержка Украины уже достигла беспрецедентного уровня в 28 млрд евро. Мы поставим ещё больше танков, вертолётов, ПВО, ракет и, конечно, больше снарядов», — пообещала она.

Военная промышленность ЕС уже нарастила выпуск продукции на 40%, отметила глава Еврокомиссии, добавив, что ЕС поставит к марту 500 тыс. снарядов и удвоит эту цифру к концу года.

Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что свое обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года Брюссель выполнит только наполовину.

Как передавало ИА Регнум, лидеры стран ЕС в ходе саммита 1 февраля утвердили долгосрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. По данным Reuters, участники саммита пошли навстречу Венгрии и программа помощи Украине будет пересматриваться ежегодно.

В итоговой декларации саммита главы государств и правительств Евросоюза призвали ускорить поставки Киеву боеприпасов и ракет. Отмечается, что страны-члены должны изучить все варианты удовлетворения потребностей киевского режима и активизировать поставки запасов, а также перенаправить существующие заказы и разместить новые заказы, что будет способствовать росту европейской промышленности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проходящий в Брюсселе саммит, заявил, что Украина и западные страны продолжают испытывать финансовые проблемы, а США пытаются переложить бремя поддержки Киева на европейских налогоплательщиков.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.