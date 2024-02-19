Авдеевка, ДНР, 19 февраля, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Военные российской армии при зачистке освобождённой Авдеевки нашли в расположении подразделения украинских боевиков трофеи — ящики с оружием западного производства. Видео рейда по городу отряда спецназначения «Викинг» еть в распоряжении «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

Бойцы находились в одноэтажном здании, в помещениях которого было очень много ящиков с боеприпасами, маркированных на кириллице, а также подписанных латиницей. Видны наклейки и маркировки с датой производства 2023 год.

В одном из ящиков бойцы «Викинга» обнаружили партию снарядов — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Как предположил один из бойцов, боеприпасы польского или болгарского производства.

«Либо поляки, либо болгары. Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС», — сказал командир подразделения, имея ввиду гранатомёт.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль.

Бежать из Авдеевки удалось лишь отдельным украинским разрозненным формированиям. На территории города ведётся зачистка.

Минобороны России 18 февраля опубликовало кадры беспорядочного бегства украинских подразделений из Авдеевки в условиях наступления российских войск. При этом бегство подразделений ВСУ, уточнили в ведомстве, началось ещё за сутки до того, как главнокомандующий Александр Сырский отдал приказ оставить город.

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В Кремле заявили, что российские войска продолжают наступление в ДНР, не давая противнику закрепиться на новых рубежах.