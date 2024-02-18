Москва, 19 февраля, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала изменить систему правосудия в РФ — заменить гуманизацию на «справедливизацию». Своё мнение она выразила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Драй ИА REGNUM Главный редактор RT Маргарита Симоньян

По мнению журналиста, существующие сроки наказания по ряду уголовных статей вызывают вопросы, особенно в сравнении с тяжкими преступлениями.

Маргарита Симоньян привела примеры, когда подсудимые, совершившие убийства, получали сроки меньше, чем обвиняемые за менее тяжкие преступления. По её мнению, вызывает вопросы несоразмерность в наказаниях по сравнению с серьёзностью преступлений.

«Непонятно маленькие сроки за убийство. Убийство — это страшнейшее преступление, одно из самых страшных преступлений: ты жизнь у человека отнял — шесть лет», — сказала Симоньян.

Она призвала к необходимости реформирования законодательства в этой области, акцентировав, что нужна не гуманизация правосудия, а справедливизация.

Как сообщало ИА Регнум, очень большие сроки содержания под стражей подследственных неприемлемы, заявил 4 декабря 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

14 февраля на ежегодном совещании судей президент РФ предложил ввести более мягкие меры наказания в отношении предпринимателей, которые будут способствовать гуманизации правосудия. В качестве примера он привёл внесение залога или домашний арест. В условиях санкционной агрессии в России особо важна защита бизнеса от необоснованного уголовного преследования, считает Путин.

В мае председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о проводимой работе по гуманизации российского законодательства. Так, был подготовлен проект закона, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, а также лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Путин поручил провести обсуждение данной инициативы с экспертным сообществом, депутатами и Общественной палатой.