Москва, 4 декабря, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Очень большие сроки содержания под стражей подследственных неприемлемы, заявил 4 декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Kremlin.ru

«Очень часто, к сожалению, время нахождения под стражей слишком большое, оно вообще неприемлемо. И, безусловно, мы не можем считать, что здесь все вопросы решены», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля на ежегодном совещании судей президент РФ предложил ввести более мягкие меры наказания в отношении предпринимателей, которые будут способствовать гуманизации правосудия. В качестве примера он привёл внесение залога или домашний арест. В условиях санкционной агрессии в России особо важна защита бизнеса от необоснованного уголовного преследования, считает Путин.

В мае председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о проводимой работе по гуманизации российского законодательства. Так, был подготовлен проект закона, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, а также лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Путин поручил провести обсуждение данной инициативы с экспертным сообществом, депутатами и Общественной палатой.