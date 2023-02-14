Москва, 14 февраля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Более мягкие меры наказания в отношении предпринимателей будут способствовать гуманизации правосудия, заявил 14 февраля президент России Владимир Путин на ежегодном совещании судей.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин на ежегодном совещании судей

По мнению главы государства, в условиях санкционной агрессии в России особо важна защита бизнеса от необоснованного уголовного преследования.

Встает вопрос о гарантиях защиты предпринимателей и запрете на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также об избрании для них более мягкой меры пресечения, например, внесение залога или домашний арест, отметил президент. Путин убеждён, что это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент заявил, что предвзятость для судебной власти неприемлема, поэтому решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России.